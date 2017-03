Paolo Villaggio, la figlia su Fb: «Il cinema italiano lo ha abbandonato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Una lunga carriera, tanto cinema, personaggi divenuti famosi grazie alla sua faccia e oggi in una parabola discendente. Non nasconde la delusione la figlia di Paolo Villaggio, Elisabetta, che su Facebook mostra un selfie con il papà commentandolo: «Non starà al meglio, certo. Ma il cinema italiano lo ha abbandonato invece mio padre c'è».Paolo Villaggio ha 84 anni e il suo ultimo film è stato "Tutto tutto niente niente" nel 2012, mentre la sua ultima apparizione in tv risale al 2015 come inviato per "Quelli che il calcio". Villaggio è stato uno dei più grandi artisti del cinema italiano, volto di Fracchia e Fantozzi, Leone d'Oro alla carriera alla mostra del cinema di Venezia del 1992, Pardo d'onore alla carriera al Festival del cinema di Locarno del 2000 e David di Donatello alla carriera nel 2009. Ha lavorato con grandi nomi del cinema internazionale come Federico Fellini, Marco Ferreri, Lina Wertmuller ed Ermanno Olmi e negli ultimi anni della sua carriera si è molto dedicato al teatro.La figlia ha mostrato tutto il dispiacere nel non vedere più il volto del padre in tv, ma il fatto che il post sia stato condiviso da centinaia di persone mostra che i fan non lo hanno affatto dimenticato.