Gianluca Grignani alla Fiera del vino, l'ironia dei social: «Non è una buona idea»

«Abbiamo tutte le garanzie: nel contratto ci sono regole precise, se non rispettate non lo paghiamo», assicura il presidente della Pro-loco, Gianfranco Bellini. Insomma, microfono in mano e niente vino. Almeno prima di cantare, poi sarà libero di degustare anche lui le famose bottiglie a marchio “Est! Est!! Est!!!”. Il caso è quello di Gianluca Grignani il 15 agosto alla Fiera del vino di Montefiascone, un’accoppiata che non è passata affatto inosservata, anzi sui social è scoppiato il putiferio.Il motivo? Lo scandalo che ha avvolto il cantautore a Capodanno del 2016. Sul palco di Bari, in diretta su Rai Uno, era lui uno dei super ospiti chiamati a esibirsi da Gigi D’Alessio. Peccato che si è presentato alquanto alticcio di fronte alle telecamere e i primi giorni del 2016 non si è parlato d’altro.Per chi avesse la memoria breve ci ha pensato Selvaggia Lucarelli, giornalista e blogger, a riaccendere i ricordi (e anche la miccia dei botta e risposta sui social, a volte velenosissimi come solo i leoni da tastiera sanno fare). Sul suo profilo Facebook ha infatti condiviso la notizia commentando con poche battute, ma ironiche quanto basta: “A occhio, non mi sembra una buona idea”, scrive. Poche ore e il post ha ottenuto migliaia di like e altrettanti commenti. I fan di Grignani non hanno di certo gradito, anche perché il cantante in passato ha avuto diversi problemi con l’alcol. Comunque la notizia ha fatto il giro del web e ora a Montefiascone si attendono migliaia di persone.Intanto, quelli della Fiera del Vino se ne infischiano delle polemiche, anzi alla fine è tutta pubblicità. Da mesi stanno lavorando duro perché la festa, e soprattutto il concerto, non si rivelino un fiasco. E scommettono che tutto filerà liscio: “I manager hanno voluto le loro garanzie e noi le nostre”, ripete Bellini. Per loro, quello che conta è riempire piazzale Roma dove la sera di Ferragosto Grignani si esibirà gratis. Di sicuro, vista la notizia virale, il problema sarà dove mettere tutta la gente che arriverà. E chissà se lui, cantando “Chi se ne frega”, non avrà una dedica speciale da rivolgere.