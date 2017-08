Le Armonie della sera di Larrieu, â€‹Nova e Sollini seducono Ancona

di Fabio Brisighelli

Attesa per Larrieu

La consegna del premio

ANCONA - Marco Sollini, direttore artistico di “Armonie della sera”, col suo programma concertistico itinerante ha fatto tappa ad Ancona, ieri l’altro nella suggestiva Chiesa del Gesù.Artista attesissimo della serata era il grande flautista francese Maxence Larrieu, conosciuto in tutto il mondo: con lui, in coppia, uno dei più rappresentativi flautisti italiani, Giuseppe Nova, con lo stesso Sollini al pianoforte a contrappuntare di note squisite i due fiati protagonisti. Il programma si è svolto in collaborazione con il Fai e con la Politecnica delle Marche (presente il rettore Longhi). Pur in presenza di tali “pezzi da novanta”, il programma era improntato a una piacevolezza d’ascolto leggera quanto coinvolgente dei suoi temi, basato com’era su due deliziosi Trii (di Kuhlau e di Böhm) e su parafrasi strumentali di celebri opere liriche (da “Sonnambula”, “Rigoletto”, “Don Giovanni” e “Il flauto magico”). Larrieu e Nola insieme, con Sollini brillante interlocutore alla tastiera, davano conto della loro alta scuola producendosi nei successivi pezzi con musicalità spontanea ed intensa e con lucida brillantezza sonora, con una salda scioltezza di ritmi e di rielaborazioni virtuosistiche nei frequenti passaggi “di bravura”.Nell’esibizione della straordinaria coppia, l’originario flauto dell’opera mozartiana sembrava risuonare come amplificato nella riproduzione a due del particolare passaggio musicale: più “magico” di così! Alla fine del concerto Sollini, a nome dell’associazione “Marche Musica”, ha consegnato a Larrieu il prestigioso premio “Una vita per la musica”.