Secessione alla Camera I dem delle Marche vogliono trattenere due comuni

PESARO Montecopiolo-Sassofeltrio: lunedì inizia l’ultimo chilometro della strada che porta in Emilia Romagna. Alla Camera dei Deputati inizia la discussione generale sul provvedimento per il distacco dei due comuni del Montefeltro Montecopiolo e Sassofeltrio dalle Marche e per la loro conseguente annessione all’Emilia Romagna, dopo i sette comuni della Valmarecchia passati in Emilia Romagna nel 2009.Un asse trasversale, costituito dai deputati riminesi Tiziano Arlotti (Pd) e Gianluca Pini (Lega Nord), spinge la legge verso la sua approvazione. Ma dovrà vedersela con una serie di emendamenti soppressivi presentati dai dem marchigiani capeggiati dalla deputata pesarese Alessia Morani, che sarà l’unica degli anti secessionisti a intervenire in aula. Alla discussione odierna però non seguirà alcuna votazione, che verrà calendarizzata successivamente. Dando per scontato un voto positivo alla Camera, in commissione Affari Costituzionali il provvedimento è passato all’unanimità.Partirà poi la corsa contro il tempo per portare la legge a palazzo Madama prima della fine della legislatura. L’iter prevede il passaggio in commissione al Senato, poi la discussione generale in aula e la votazione. Un passaggio che i sostenitori della secessione intendono consumare in 12 mesi circa ossia quelli che mancano alla scadenza naturale della legislatura.