Vetrina sfondata nella notte a colpi di mazza Ripulita una pelletteria

PESARO - Colpo grosso al Tinti Pelletterie lungo via degli Abeti in zona Torraccia di Pesaro. I malviventi hanno sfondato la vetrina ripulendola della merce che vi era esposta. Il colpo è avvenuto in piena notte. La vetrata del negozio è stata letteralmente sfondata probabilmente a colpi di una grossa mazza che i ladri hanno poi portato via. Il vetro non era antisfondamento e in terra e nella vetrina i frammenti era sparsi ovunque. Con estrema velocità e destrezza gli ignoti poi hanno portato via quanta più merce esposta possibile. Parliamo soprattutto di pelletteria come valigie, borse ma anche molti altri accessori tutti di marca per un valore di circa 15 mila euro. Non tutto è perduto però; le forze dell’ordine sono infatti entrate in possesso delle immagini dalle telecamere di videosorveglianza.