Vende prodotti elettronici su Internet ma invia scatole vuote: trovato e condannato

PESARO - La truffa corre via internet, un 27enne incastrato dai carabinieri di Borgo Santa Maria.Il copione era sempre lo stesso: il ragazzo metteva in vendita oggetti di ogni tipo, soprattutto prodotti elettronici, cellulari e altro. Veniva contattato da potenziali clienti e trovato l’accordo chiedeva il pagamento per poi perfezionare la spedizione. Ma una volta ricevuti i soldi, invece di spedire i prodotti il ragazzo inviava pacchi spesso vuoti lasciando gli acquirenti di stucco. Oppure in altri casi gli oggetti non venivano recapitati.I reclami iniziavano immediatamente ma il 27enne accampava scuse di ogni tipo. E di fronte alla richiesta di restituzione dei soldi, spariva. Finchè diverse persone truffate hanno denunciato la questione e i carabinieri si sono messi sulle sue tracce. Una volta certificato il raggiro, hanno denunciato il giovane all’autorità giudiziaria che lo ha condannato a 10 mesi e a una sanzione di 100 euro.