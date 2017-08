La Notte della Candele si moltiplica: eventi per tutto il weekend

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Il format unico e suggestivo delle fiammelle sul mare la notte di San Lorenzo, è ormai un brand che piace a pesaresi e turisti. Così per l’edizione 2017 si allunga l’evento di Candele sotto le Stelle. La manifestazione più attesa dell’estate si fa in tre e abbina alla magia della candele anche la musica e il brand di Rossini. Presentato l’evento che vede protagonisti i maestri delle candele di Candelara, 150 volontari e 67 stabilimenti balneari. “Accade solo a Pesaro”, è questo il leitmotiv della manifestazione, un eco promozionale che ormai identifica la Pesaro turistica. Lungo tutto il litorale dalla Baia a Fosso Sejore , sarà la magia di 20 mila candele ad illuminare sette chilometri di spiaggia. Tutt’intorno la sera del 10 agosto sarà un brulicare di voci e musica che animerà gli stabilimenti pesaresi fino alla spiaggia libera di Fosso Sejore. La vera novità di quest’edizione, è l’allungamento della kermesse, che cade di giovedì a tutto il week end che precede il Ferragosto. Si allunga l’emozione e si crea l’occasione per sperimentare nuovi format. L’undici agosto il concerto di Samuel in piazza del Popolo e la sera del 12 una cena in atmosfera rossiniana e secondo piatti e connotazioni del brand Rossini Gourmet. E tante iniziative in tutte le zone della città, a cominciare da Baia Flaminia.