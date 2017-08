Maxi retata anti spacciatori alla stazione e al parco Miralfiore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - La retata del pomeriggio nei luoghi dello spaccio e della prostituzione. Un’operazione di Polizia e carabinieri tra la stazione del treno, il parco Miralfiore e i luoghi limitrofi. Zone dove sono stati già presi spacciatori e dove, soprattutto nel giardino del monumento della rimembranza, si parla anche di donne che si concedono per ricariche telefoniche o piccole somme. Un luogo di ritrovo soprattutto di stranieri. Ieri l’operazione è scattata nel pomeriggio, sotto gli occhi di passanti e curiosi. Una retata in piena regola di cui le forze dell’ordine dovrebbero dare conto oggi in una nota. Luoghi sensibili, sempre più al centro delle cronache e dell’attenzione dei cittadini. Anche il sindaco Matteo Ricci aveva promesso più controlli anche con la polizia locale, ieri impegnata nell’operazione.