In moto contro un furgone, un ferito grave Centauro soccorso con l'eliambulanza

MONTE PORZIO – Grave incidente in mattinata a Monte Porzio, con un motociclista ferito gravemente e portato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.E’ successo intorno alle 10,30 lungo la Pergolese, dove un centauro in sella ad una Bmw si è scontrato frontalmente, per cause ancora al vaglio della Polizia locale, con un furgone che pare stesse svoltando per il centro di Monte Porzio. Immediato l’intervento degli operatori del 118 di Marotta, ma le condizioni del motociclista sono subito apparse gravi, tanto che è stato disposto il trasporto in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.