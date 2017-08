Hamilton sfida Vale Rossi: «Vengo al ranch di Tavullia per batterti con la moto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA - Preparatevi: Lewis Hamilton, il pilota della Mercedes in F.1, potrebbe presto essere ospitato al Ranch di Tavullia per sfidare Valentino Rossi. «Amo troppo le moto e andrò sicuramente a lottare con Rossi al Ranch per combattere nel dirt track» ha dichiarato ieri il campionissimo inglese, ormai paragonabile a una rockstar come il nostro Vale e che in Rossi, non a caso, vede il suo competitor ideale.