La Capitaneria salva due naufraghi, ma è giallo su un bagnante disperso

FANO - Non c’è pace da due giorni per gli operatori balneari sul tratto di spiaggia di Torrette. Due nuovi allarmi si sono diffusi nel tardo pomeriggio di ieri con il soccorso di due velisti.Una signora presso i bagni Lory ha segnalato il mancato rientro di un bagnante. Il suo vicino di ombrellone era entrato in acqua nel pomeriggio, con il mare un po’ mosso: la donna non l’ha visto rientrare. Sono scattate le ricerche della Guardia costiera con l’ausilio della protezione civile nella zona in corrispondenza del ristorante Prima Secca ma fino al sopraggiungere dell’oscurità l’esito è stato negativo. Siccome nel frattempo non erano pervenute segnalazioni di scomparsa, l’autorità maritta in serata ha concluso che la segnalazione non fosse attendibile, nel senso che il bagnante potrebbe essere rientrato dal mare senza essere notato.Inoltre, sempre a Torrette nel tardo pomeriggio si è sfiorata la tragedia per due diportisti del Vela Club Marotta. Il loro catamarano ha cominciato a imbarcare acqua rischiando di rovesciarsi. Sono intervenuti immediatamente i volontari della protezione civile, altre imbarcazioni del Vela Club Torrette e la Guardia Costiera che alle 19 hanno trasbordato i diportisti su altre barche. L’imbarcazione aveva “scuffiato” pericolosamente vicino alle scogliere all’altezza del ristorante Prima Secca.