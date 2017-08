Marijuana in farmacia La regione approva l'uso terapeutico della cannabis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Via libera all’utilizzo terapeutico della cannabis: lo ha deciso all’unanimità il Consiglio regionale delle Marche. Per utilizzare i medicinali a base di cannabis sarà necessaria la prescrizione di un medico, ma sarà valida anche quella del proprio medico curante. I farmaci saranno a disposizione negli ospedali e nelle farmacie ospedaliere, ma anche in quelle pubbliche e private.