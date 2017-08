Guasto in Abruzzo, caos Adriatica: fermi i treni che viaggiano verso sud

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Fermi i treni che dalle Marche si muovono verso sud lungo la linea Adriatica, oltre a quelli che viaggiano verso nord è non hanno ancora varcatop il confine regionale. Il traffico è completamente fermo, infatti, nel tratto tra Alba Adriatica-Nereto e Roseto degli Abruzzi, per un guasto all’alimentazione letterica dei convogli. Lo stop, cominciato alle 15,40, coinvolge entrambi i sensi di marcia. Il Frecciabianca Milano-Taranto è fermo alla stazione di Giulianova. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la linea.