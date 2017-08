L'abbraccia per derubarla l'anziana vittima capisce tutto e la mette in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Abbraccia e ruba la catenina, ma l'anziana vitima non abbocca e la mette in fuga. A riferire l’accaduto e a mettere in guardia altre persona è la nipote con un post su Facebook. «Ieri pomeriggio (lunedì per chi legge, ndr) intorno alle 17.30 in viale Martiri della Libertà davanti all’ingresso di Villa Cola una signorona sui 50 anni con l’accento dell’Est ha finto di conoscere mia nonna, l’ha abbracciata e le ha sganciato la catenina. Per sua sfortuna, però, mia nonna è stata vigilissima e pronta ad urlarle, così quest’ultima ha buttato la catenina a terra ed è scappata. Io ho immediatamente chiamato la polizia per segnalare l’accaduto. Mi raccomando - ha concluso la nipote -, se qualcuno dovesse vedere un episodio analogo lo segnali subito, non faccia finta di nulla perché il menefreghismo non porta a niente».