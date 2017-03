La sexy modella italiana e il lato B in bella mostra Riuscite a riconoscerla?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Tra le tante eccellenze del 'Made in Italy' esportate all'estero perché non citare anche lei?Claudia Romani, ormai, è statunitense d'adozione. Da tempo la modella aquilana, nota per le forme generose ed il lato B magnetico, vive infatti a Miami, in Florida.Gli ultimi post su Instagram hanno conquistato i follower, grazie ad alcuni particolari decisamente sexy.Con un vestito di pizzo nero, dalle trasparenze decisamente sexy, la bella Claudia è stata immortalata da un fotografo d'eccezione: il suo compagno, l'imprenditore Christopher Johns.