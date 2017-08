Prova costume, anche le vip sbagliano: quando il bikini è un disastro

di Ughetta Di Carlo

Tra corpi statuari e morbidezze le vip si dilettano nella prova costume. Alcune non hanno nulla da temere ma anche su un corpo perfetto la scelta del costume può non essere quella giusta. E i social in questo sono giudici spietati. C'è chi osa troppo rischiando di diventare volgare, chi si copre in modo eccessivo, chi risulta anonima, peccando di poca originalità. In estate, è alto il rischio di dare libero sfogo a look esagerati e discutibili, soprattutto in spiaggia sfoggiando costumi da bagno decisamente kitch. Ma forse vale il motto: "nel bene o nel male purchè se ne parli".Così si fa notare Nicki Minaj con un modello intero con la bandiera statunitense, Amber Rose con uno argento metallizzato che le copre a stento il seno, Kourtney Kardashian sfoggia con un modello dalla forma simile a quella di un'ancora. Tra le italiane Asia Nuccetelli, che negli ultimi tempi è apparsa completamente trasformata, risulta un po' troppo audace e Guendalina Canessa con la sua esuberanza osa addirittura con il bikini da Sirenetta o quello da Wonder Woman.Tra un tuffo e l’altro, Valeria Marini, da sempre regina dei lustrini, non può rinunciare allo sfoggio di bikini succinti, brillanti e scollati. E' chiaro che le star sono tutt'altro tranne che sobrie quando vanno in vacanza, rsichiando qualche caduta di stile.E da questa estate, che ha dato il via alla tendenza dei costumi cut out, molto sensuali tra tagli sui fianchi e lacci che si incrociano sul corpo, è facile persino cadere nel rischio effetto salame. Poi ci sono gli incidenti di percorso con costumi super attillati che mettono troppo in mostra le forme, nel tentativo di nasconderle, come successo anche a Ilaria D’Amico. Qualcuno mormora che la giornalista, reginetta dello sport, sia di nuovo incinta o più semplicemente che debba perdere ancora qualche chiletto dopo la nascita di Leopoldo Mattia, il figlio nato un anno fa dall’amore con Gigi Buffon.E che dire di Rihanna, che ha appena mandato in tilt la rete con la sua apparizione al Crop Over festival alle Barbados, decisamente folkloristica come vuole la tradizione: capelli verde smeraldo, piume, rete e perline, con qualche chilo di troppo. La sua risposta, a chi l'accusava di essersi ingrassata troppo, fa pensare che essere grassi può anche risultare sexy!