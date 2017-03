Hunziker: «Non sono incinta. Aurora? Ero un'adolescente calata nel ruolo»/Guarda

Dinner with my love!!! Questa è la foto finale ma per arrivarci....🤣🤣🤣 @therealtrussardigram ❤️ @chef_conti #trussardiallascala Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 27 Mar 2017 alle ore 13:05 PDT

MILANO - "No non sono incinta, ci penseremo tra un anno. Un altro figlio ci piacerebbe".smentisce in un’intervista a “Gente” le voci che la volevanodel quarto figlio. Per ora si gode Sole, Celeste e Aurora Ramazzotti: "Mi chiama anche dieci volte al giorno per consigli di ogni genere: dalla cucina ai fidanzati. Abbiamo un legame indissolubile, ma non mancano le discussioni".Il legame con la “Grande” di casa è forte: “Siamo cresciute insieme, è sempre stata la mia forza. A tratti era addirittura protettiva, si preoccupava se non mi vedeva uscire di casa o se non avevo un fidanzato. E' stato grazie a lei se ho trovato il coraggio di dire basta a una situazione che mi stava inghiottendo".Da brava mamma pensa all’educazione delle figlie: “La vita è difficile per tutti. Anche se nasci in ambienti agiati gli ostacoli prima o poi arrivano. Per questo, mio marito e io cerchiamo di crescere le bambine nel modo più normale possibile, insegnando loro ad apprezzare quello che si ha. Ho sempre avuto un forte istinto materno, quando sono rimasta incinta per la prima volta ero appena uscita dall’adolescenza ma ero già calata nel ruolo. Con Aurora avevo un rapporto giocoso, ero meno apprensiva di oggi ma molto più severa. L’insicurezza mi faceva aggrappare alle regole, ero una sorta di generale, non gliene facevo passare una”.