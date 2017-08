Melita Toniolo incinta. «Mostri troppo il pancione» E lei allora risponde così

I MIEI AMORI STUPENDI. ❤️=👦🏼+👶🏼 #love #happy #amour #baby #pregnant #you #him #❤️ #pistillo Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo) in data: 31 Lug 2017 alle ore 04:42 PDT

Siamo due respiri. Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo) in data: 4 Ago 2017 alle ore 08:10 PDT

Per Melita Toniolo, 31 anni, questa è l'estate della prima gravidanza. L'ex gieffina, che proprio dieci anni fa ha partecipato al reality, è incinta al sesto mese del compagno Andrea Viganò, in arte Pistillo.La showgirl aveva inizialmente dichiarato che non avrebbe spettacolarizzato la sua gravidanza, senza parlarne ai media.Ma a giudicare dal suo profilo Instagram deve aver cambiato idea lungo il percorso, almeno per quanto riguarda le foto. E a quanti glielo hanno fatto notare, ha risposto personalmente: "Avevo detto non parlerò della mia gravidanza, non no farò vedere la pancia".E infatti l'ex Diavolita sfoggia con orgoglio le sue forme morbide, facendo il pieno di complimenti per lo stato di grazia che la gravidanza le ha regalato.