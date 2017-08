«L'amore muove il mondo»: l'ultima tenerissima foto di Bianca Atzei e Max Biaggi

Buonanotte ❤ #ioete ⚓️ #serenity #lamoremuoveilmondo Un post condiviso da biancaatzei (@biancaatzei) in data: 8 Ago 2017 alle ore 13:21 PDT

«L'amore muove il mondo». Può dirlo forte Bianca Atzei, innamoratissima fidanzata di Max Biaggi che su Instagram pubblica una foto tenerissima stretta accanto al pilota. Dopo l'incidente che lo ha coinvolto il 9 giugno scorso sul circuito di Latina i due sono sempre più uniti.«Alla mia compagna devo molto», aveva raccontato il pilota romano. «È stata sveglia anche quindici ore filate per accudirmi. Le parole non bastano, servono i gesti: non credo nelle nozze, ma voglio fare un figlio con lei. Anzi, magari due. La vita mi ha concesso una seconda possibilità e io devo fare tutto il possibile per gratificarla». L'incidente ha messo un punto fermo anche al futuro di Max Biaggi, che ha 46 anni: «Ho chiuso con la moto, per sempre - dice. Farò l'allenatore».