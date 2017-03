Il principe Harry fa sul serio: va a convivere con Meghan Markle

di Rachele Grandinetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stavola fa sul serio: il principe Harry, che negli anni ci ha abituati all’improvvisazione e ai continui cambiamenti, pare abbia deciso di fermarsi e costruire. Ogni volta che una sua fidanzata è finita in mezzo alle pagine dei tabloid britannici si è sempre parlato “dell’amore della vita”. Eppure, le abbiamo viste defilarsi (per motivi diversi), una dietro l’altra. Poi l’estate scorsa è arrivata lei, Meghan Markle, lontana dai canoni di bellezza che sembravano attrare il nipotino della regina. Mora e americana, l’attrice è entrata nel cuore di Harry. E adesso si prepara ad entrare in casa.Una fonte vicina ai reali ha rivelato al Daily Mail che fervono i preparativi in quel di Kensington Palace dove il principino sta ristrutturando un appartamento per farne un nido d’amore. «Posso svelare che il principe 32enne sta per trasferirsi in un nuovo appartamento a Kensington Palace dove vivrà con la star di “Suits” Meghan - riporta il quotidiano -. Lui continua ad andare in giro chiedendo quando la nuova abitazione sarà pronta. Sembra avere fretta di trasferirsi». Anche perché, attualmente, i due vivono in continenti diversi. Meghan, quindi, lascerà il Canada per stare insieme al suo principe. A quanto pare l’appartamento da mille e una notte si trova accanto all’ala dove si trasferiranno William e Kate che già da tempo hanno annunciato la volontà di traslocare nel cuore di Londra.