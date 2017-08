Guè Pequeno fa autoerotismo e il video finisce su Instagram

Io non sapevo che faccia avesse gue pequeño praticamente ho visto prima il suo pannello solare della sua faccia — marti­čŹ» (@vanillafics) 10 agosto 2017

Quindi erano questi i famosi selfie mossi di Guè Pequeno? — C(hiudetemi)laudio (@hiudetemilaudio) 10 agosto 2017

Uno si sveglia la mattina, entra sui social pieno di speranze, e si trova davanti Gue Pequeno che si lustra il pomello — Davide (@DcomeDaddo) 10 agosto 2017

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“C*** di t*** che sei, così esordiscein una Instagram Stories, dopo essersi filmato mentre praticava autoerotismo. Il filmato che dura circa 5 secondi e rivolto evidentemente a una donna, e sottolinea il clamoroso errore del rapper nell’invio.La storia, che di per sé si sarebbe autoeliminata 24 ore dopo, è stata comunque rimossa poco dopo dal cantante, segno evidente di un errore, ma purtroppo per lui però è stato troppo tardi. La rete è esplosa tra decine di commenti, molti quelli che prendono in giro il rapper, che da sempre si è posto come personaggio che non deve chiedere mai, colto in una debolezza, che lo rende a tratti anche goffo.Il video è stato condiviso tante volte da diventare virale, insomma quella che doveva essere una nottata bollente si è trasformata in una gigantesca gaffe. E chissà se il popolo femminile apprezzerà il linguaggio colorito con cui il cantante si sarebbe rivolto alla sua interlocutrice? Nessun commento è stato ancora divulgato da Guè Pequeno, pseudonimo di Cosimo Fini milanese di origine.