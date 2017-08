Rapina un connazionale e poi lo accoltella, preso il bandito del distributore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT’ELPIDIO A MARE - I carabinieri di Sant’Elpidio a Mare dopo aver raccolto una denuncia per rapina, avvenuta presso il distributore Q8 sulla strada provinciale Brancadoro, hanno individuato e arrestato l’autore.Un magrebino aveva accoltellato, per fortuna senza gravi conseguenze, un suo connazionale per trafugargli il portafogli contenente circa 300 euro, dandosi poi alla fuga a bordo della sua auto. In manette è finito L.A. 57 anni, residente nel Maceratese. L’arresto è stato reso possibile anche grazie al sistema di video sorveglianza e alle telecamere installate nell’area del distributore.I militari dell’Arma, una volta raccolti tutti gli elementi, hanno effettuato una perquisizione domiciliare a casa del presunto rapinatore che ha portato al ritrovamento della maglietta indossata dall’autore della rapina, nonchè di repertare tracce ematiche rilevate all’interno dell’autovettura utilizzata dal rapinatore. Il sangue apparteneva alla vittima alla quale il rapinatore aveva procurato lesioni alla mano destra che gli sono valse 10 giorni di prognosi.