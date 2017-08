Va in overdose da crack Il giovane aggressore del cliente di una lucciola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Droga, prostituzione, furti e aggressioni. Dilaga la criminalità allo scopo di procurarsi la dose. Gli episodi accaduti ieri, nella notte e nel pomeriggio, in centro come al sud, sono differenti ma legati da un comune denominatore: la tossicodipendenza. Preoccupa il quadrilatero della criminalità in centro dove si concentra lo spaccio e la prostituzione e dove si segnalano furti, danneggiamenti e aggressioni.L'allarme maggiore al Ferro di cavallo. Un marocchino di 31 anni è stato soccorso per sospetta overdose da crack e trasportato in ospedale. Sarebbe l’autore dell’aggressione al cliente della prostituta di qualche settimana fa, un pestaggio allo scopo di estorcere denaro per comprare la cocaina. Nonostante il monitoraggio da parte delle forze dell’ordine gli episodi di violenza stentano a diminuire.