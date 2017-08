Ippoliti da "La vita in diretta" al lungomare al Kooka di Porto Sant'Elpidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Gianni Ippoliti a Porto Sant’Elpidio, da " La vita in diretta" di Raiuno il presentatore in vacanza nelle Marche ha scelto lo chalet Kooka per il pranzo. Nella foto è con il direttore di sala del noto chalet ristorante Antonio. Una presenza che ha destato una certa curiosità tra passanti del lungomare e clienti del locale.