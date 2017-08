Blitz all'ex stazione occupata abusivamente da un marocchino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Blitz di vigili e carabinieri alla vecchia stazione all'interno della quale hanno trovato un extracomunitario che si era di fatto accasato. I controlli sono partiti a seguito di alcune segnalazioni di residenti che avevano notato movimenti strani. Così carabinieri e la polizia municipale sono entrati in azione. La prima cosa emersa è che la recinzione era stata divelta, alcune finestre erano in frantumi e una porta forzata. Al momento del blitz le forze dell'ordine, accompagnati dal rappresentante della Cosmo società proprietaria dell’immobile, Mario Marchionni, hanno sorpreso un marocchino al quale è stato intimato di lasciare la struttura mentre la proprietà ha avviato la riparazione della recinzione. Le divise ora stanno monitorando anche le altre strutture come l'ex Silos, a poche centinaia di metri a sud dell’ex stazione, o l’ex lavanderia Cossiri, all’ingresso sud della città.Si tratta di luoghi dove a più riprese è stata segnalata la presenza di abusivi che ci passano le notti.