Il trattore si ribalta Muore schiacciato un agricoltore di 67 anni

MONTE SAN PIETRANGELI - Un uomo di 67 anni ha perso la vita in un incidente che si è verificato a Monte San Pietrangeli, contrada San Biagio. L.C., 67 anni, secondo una prima ricostruzione stava lavorando sul proprio terreno agricolo a bordo di un trattore quando all'improvviso il mezzo si è ribaltato. L'uomo è sbalzato fuori ed è stato travolto dal trattore. Sul posto i carabinieri di Montegiorgio, la Croce Verde di Torre San Patrizio e i pompieri di Fermo. I primi soccorritori si sono subito accorti che le condizioni dell'uomo erano gravissime e hanno allertato l'elisoccorso regionale. Nel frattempo hanno provato in tutti i modi a rianimarlo praticandogli un lungo massaggio cardiaco. Purtroppo però il sessantasettenne non ce l'ha fatta. E' morto pochi minuti dopo. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri di Montegiorgio per le indagini di rito.