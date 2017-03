Lavori dopo il terremoto I pompieri a Sant'Agostino per salvare il convento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTELPARO - I vigili del fuoco all’opera con opere provvisionali in un complesso monumentale che comprende la chiesa e il convento di Sant’Agostino, edificio risalente al diciottesimo secolo. Un lavoro complesso e peraltro reso ancor più difficile dalla posizione del campanile che sorge in una zona non raggiungibile su tutti i suoi lati con un autoscala od una piattaforma tridimensionale.La sbadacchiatura delle finestre e il cerchiaggio della torre campanaria e di quella ottagonale, quest’ultima situata poco più in basso, vede i vigili del fuoco impegnati anche con tecniche di derivazione speleo, alpino e fluviale (Saf). Insomma: un intervento complesso per mettere in sicurezza i beni culturali.