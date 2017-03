Va a fuoco un appartamento in centro storico Paura per una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALERONE - I vigili del fuoco di Fermo sono intervenuti a Falerone per un incendio in un appartamento nel centro storico. Stando a una prima sommaria ricostruzione dell’accaduto, il fuoco sarebbe divampato nella camera da letto, forse a causa di una candela sul comodino che, rovesciandosi, avrebbe incendiato il materasso. A quel punto l’anziana inquilina, sola in casa, ha iniziato a gridare richiamando l’attenzione di alcuni residenti che, accorsi sul posto, l’hanno convinta e aiutata a uscire dall’appartamento mettendola così in salvo. Immediato anche l’intervento dei carabinieri di Montegiorgio che si sono messi subito all’opera per circoscrivere l’incendio alla sola camera da letto prima dell’arrivo dei vigili del fuoco che hanno definitivamente domato le fiamme.