Lite in strada tra conducente del bus e automobilista, caos sul litorale /Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Una scena di violenza in strada, davvero in stile Grand Theft Auto, videogioco di scorribande ambientato negli Stati Uniti. Solo che qui non siamo sull'Ocean Drive di Miami, ma vicino Roma, e più precisamente a Torvaianica, lungo la via Litoranea. A picchiarsi selvaggiamente bloccando il traffico, sono un autista di un'azienda di trasporto pubblico (ma non dell'Atac, come si dice nel video) e un ragazzo. La lite, scoppiata ovviamente per motivi di viabilità, è stata ripresa con il cellulare dagli altri automobilisti, scesi per cercare di rimettere ordine, e pubblicata dalla pagina Facebook "Grand Theft Auto: Pomezia".