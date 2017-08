Il Tiramisù riconosciuto tra i prodotti tradizionali nelle sue 3 "ricette storiche"

di Paola Treppo

UDINE - Ilin tutto il mondo col nome di Tiramisù è stato inserito, su richiesta della Regione Friuli Venezia Giulia, nella lista dei, la P.a.t., e quindi riconosciuto come caratteristico del territorio. «Un risultato importantissimo che ci riempie di soddisfazione» dice l'assessore alleCon un decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di metà luglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio scorso, è stato aggiornato l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, includendovi anche il Tiramisù nelle due versioni storicamente originarie del Friuli Venezia Giulia: quella carnica, conosciuta come, un trancio al mascarpone le cui origini vanno ricercate nelladegli anni '50 dello scorso secolo, nell'albergo ristorante Roma; e quella, semifreddo in coppa noto come, servita sempre negli anni '50 alla trattoria al Vetturino di Pieris, in provincia diI Pat sono quei prodotti riconosciuti a partire dal 2000 dal Ministero delle Politiche agricole, in collaborazione con le Regioni, i cui metodi di lavorazione, conservazione, stagionatura sono praticati in un territorio, in maniera omogenea con procedure tradizionali per un periodo continuativo non inferiore a 25 anni.«L'elenco ha una forte valenza, perché oltre a riconoscere il nome e l'esistenza del prodotto, ne evidenzia la tipicità, l'appartenenza storica a un territorio, e può anche rappresentare il viatico a un successivo e ancora più importante riconoscimento» spiega Shaurli, ricordando che diversi prodotti inseriti negli elenchi dei Pat hanno poi intrapreso il percorso per la registrazione europea