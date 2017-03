Aggredita e rapinata con un coltello alla gola da due 17enni kosovari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Ha parcheggiato vicino alla propria abitazione ma mai si sarebbe immaginata che ad aprirle la portiera fosse uno sconosciuto, travisato, cheall'altezza del collo e, l'ha costretta ad uscire dall'autovettura. Attimi di terrore quelli vissuti nella serata di ieri aTrebiciano da una giovane donna che stava rincasando a bordo della sua auto. Il malvivente, accompagnato da un complice, si è rivolto alla ragazza chiedendole “”. Dopo essersene impossessati e averle sottratto anche un anello ed il cellulare, si sono allontanati dirigendosi verso una zona boschiva. La donna, corsa in casa, ha subito allertato il numero di emergenza “112”, consentendo alla Centrale Carabinieri di Aurisina di far arrivare sul posto le gazzelle dell’Arma, assieme ai colleghi della Stazione di Villa Opicina.I militari, dopo essersi prima sincerati delle condizioni della vittima,, hanno acquisito tutti gli elementi informativi del caso. A tarda notte, dopo diverse ore di attività investigativa, i carabinieri di Aurisina e di Villa Opicina sono riusciti a raccogliere gravi e concordanti elementi a carico di(18 anni ad aprile), già noti alle Forze di Polizia per alcuni precedenti.I due sono stati identificati, localizzati e bloccati dai militari mentre rientravano presso la propria residenza. Tutta l’attività è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste, alla quale i Carabinieri hanno trasmesso tutti gli atti. L’attività di verifica è ancora in corso.