Cigni reali bloccano il traffico: auto ferme senza clacson per non spaventarli

di Emanuele Rossi

Bell'avvistamento questa mattina a Ladispoli. Sulla strada che costeggia il mare, tra vegetazione e asfalto, a fianco della Palude di Torre Flavia è comparsa una famigliola di cigni reali che ha bloccatao il traffico mentre era intenta, con grande lentezza, ad attraversare la strada, molto trafficata la mattina per i tanti bagnanti che si riversano al mare. Stranamente nessuno ha usato il clacson per non spaventare i cigni che ci hanno messo un bel po' a lasciare la carreggiata. Quancuno li ha anche salutati dai finestrini e un automobilista guardandoli ha detto: «Fa caldo, andate a casa».I cigni reali nidificano nella zona della Palude di Torre Flavia che è riserva naturale protetta dalla Comunità europea e spesso di vedono uccelli rari con fratini, corrieri e aironi.