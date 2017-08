In mare in 7 con la burrasca e bimbo a bordo, colpiti da un fulmine: miracolati

di Paola Treppo

GRADO (Gorizia) - Disavventura a lieto fine per un gruppo di incauti "marinai" che ha coinvolto soccorritori di ben 4 Regioni. Un'con 7 persone a bordo (tutti italiani) tra cui unè statain acque croate e ha avuto un’avaria ai sistemi di bordo. Le operazioni di soccorso sono partite domenica 6 agosto, poco dopo le 22, da, e hanno richiesto 21 ore di navigazione e quasi 200 miglia percorse la motovedetta Cp846 di Grado.Nonostante gli avvisi dil'equipaggio è uscito in mare lo stesso: l'imbarcazione si è trovata ine non è riuscita più a raggiungere l’originale meta di, derivando sempre più verso sud. La motovedetta Cp846 di Grado è stata impiegata in un più ampio dispositivo di risorse aeronavali che comprende tre motovedette adibite all’attività/Search and Rescue, dislocate rispettivamente nei porti die un elicottero del Nucleo aereo di Pescara.Dopo una lunga fase di ricerca, durata quasi quattro ore, i mezzi coinvolti nell’operazione sono riusciti a individuare l’unità a largo di Punta della Maestra,, provvedendo al recupero di cinque delle sette persone a bordo, condotte dalla motovedetta Cp328 al porto di Ravenna, mentre la motovedetta Cp846 dell'Ufficio circondariale marittimo di Grado ha continuato ad assistere l'unità con le altre due persone a bordo fino al porto di, dove è stata assicurata agli ormeggi.Dopo breve sosta per il rifornimento di carburante della motovedetta Cp846 ha ripreso la navigazione per rientrare in sede, affrontando una nuova sfida col mare particolarmente agitato che ha costretto l’arrivo in porto a Grado alle ore 19.30 di lunedì.