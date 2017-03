Pillola dei cinque giorni dopo: se ne vende una ogni due minuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - È. Nell'ultimo anno le vendite sono praticamente raddoppiate, facendo registrare, come riporta il Corriere della Sera,le EllaOne (nome commerciale) vendute ogni giorno nel nostro paese.Il record di vendite è arrivato in seguito alla. Non c'è più obbligo di presentare ricetta, o di un test medico che accerti lo stato di non gravidanza. Questi obblighi sono ristretti esclusivamente alle minorenni.L'analisi di questi dati si prestano a interpretazioni contrastanti Sara Valmaggi, vicepresidente del consiglio regionale della Lombardia per il Pd, elogia la liberalizzazione come scelta di civiltà, mentre Eleonora Porcu, vicepresidente del Consiglio superiore di Sanità, dichiara al Corriere: "Il record di vendite dimostra che in Italia non c’è una cultura consapevole della procreazione.e non a una vera programmazione o meno delle gravidanze".