Cantieri sull'Adriatica: sensi unici e limiti di velocità a 30km all'ora

Da oggi fino martedì 27 giugno in Abruzzo limitazioni per lavori sulla strada statale 16 Adriatica tra le province di Teramo e Chieti. Lo comunica Anas. Nel dettaglio, in tratti saltuari tra il km 391,800 e il km 524,600 sarà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo, con limite di velocità fissato a 30km orari.Il provvedimento, necessario per consentire i lavori di asfaltatura, coinvolgerà i territori comunali di Giulianova, Tortoreto, Pineto, Roseto degli Abruzzi (Teramo), Ortona, San Vito Chietino, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino e Vasto.