«Insulti omofobi alle baby calciatrici»: incredibile ad un match tra ragazzine

Il procuratore federale interregionale della Figc ha deferito al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Piemonte e Valle d'Aosta laa titolo di responsabilità concorrente e oggettiva per l'operato dei propri dirigenti, anch'essi deferiti.Il deferimento è riferito a «presunti comportamenti omofobi e discriminatori messi in atto da giocatori, dirigenti e tifoseria» della Bruinese nei confronti di calciatrici del Torino in occasione di una partita della categoria giovanissimi fra le ragazze della formazione granata con la squadra maschile della Bruinese giocata il 13 aprile scorso. A denunciare l'episodio era stato il presidente del Torino calcio femminile Roberto Salerno, che ha ritirato la squadra dal torneo presentando poi un esposto alla procura federale.