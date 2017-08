Genitori si distraggono in camping, bimbo di un anno â€‹si ustiona con il caffè bollente

di ​Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIOGGIA - Si sono distratti solo per un attimo, ma è stato sufficiente. Il loro bambino, in quella frazione di tempo, è riuscito ad afferrare quella tazza die a. Un incubo diventato realtà, quello vissuto da unavenerdì sera. La famiglia, in vacanza aldi via Venier a, intorno alle 20.30 aveva appena preparato il caffè per il dopocena. Il bambino di(quattordici mesi, per l'esattezza) è sfuggito solo pochi secondi al controllo dei genitori e in quel momento si è versato addosso il liquido bollente. Ledel piccolo hanno richiamato l'attenzione di mamma e papà che, terrorizzati dall'accaduto, hanno avvertito immediatamente il 118. Una volta sul posto, i medici del suem di Chioggia, non hanno avuto alcun dubbio sul da farsi: il piccolo presentava numerose ustioni su tutto il corpo e aveva bisogno di un intervento estremamente rapido.