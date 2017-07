«Il bagno puzza», scatta furiosa rissa dopo la festa: locale distrutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Il ritmo in levare del reggae, ragazzi e ragazze che ballano, un bagno occupato, tre donne che urlano, unacone alla fine, anche, fortunatamente vuoti: questi gli ingredienti del micidiale cocktail che ha mandato in fumo un tranquillo sabato d'estate impreziosito un concerto all'insegna del peace&love. E un cocktail così non se lo sarebbe potuto inventare nemmeno il mago Severo, l'ex titolare del bar teatro della serata bollente, fonte d'ispirazione anche per il romanzo d'esordio dello scrittore rodigino Mattia Signorini, Severo American bar.A raccontare il tutto è Rita, una 55enne che ha rimediato un pugno in faccia e che anche il giorno dopo si dice sconvolta e provata, oltre che dolorante, per quanto avvenuto. «Stavo accompagnando in bagno mia nipote e mia nuora. È rimasto a lungo occupato e poi, quando la persona che era dentro è uscita, un omone grande e grosso, mia nipote hasulla. Lui ha urlato e l'ha spintonata verso il bancone, allora io mi sono messa davanti. E gli ho dato unodicendogli: Ma cosa fai?. Lui ha chiesto anche scusa, ma poi quando siamo usciti fuori, a un certo punto si ècontro di me e mi ha dato unsul viso che mi ha rotto il naso. Io sono andata via in macchina, poi ho visto che c'era la polizia e sono tornata per raccontare tutto. Sono stati loro a chiamare l'ambulanza che mi ha portato al pronto soccorso. Ho già fatto denuncia»...