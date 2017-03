Airbag pericolosi, Toyota richiama 3 milioni di veicoli in tutto il mondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'anomalia nell'airbag che potrebbero essere pericolosi in fase di gonfiaggio e Toyota stabilisce il ritiro di 2,91 milioni di veicoli in tutto il mondo. Gli airbag, in seguito a collisione, potrebbero rilasciare schegge di metallo. Gli airbag incriminati sono prodotti dalla giapponese Takata.Il richiamo di Toyota riguarda 750.000 veicoli in Giappone, 650.000 in Cina, 350.000 in Europa e 1,16 milioni in altri paesi: come l'Oceania e America centrale e meridionale. Il richiamo riguarda i modelli Auris, RAV4, la Corolla Axio, la Corolla Fielder e la Noè o Voxy.I difettosi airbag della Takata hanno costretto alcune case automobilistiche a richiamare circa 100 milioni di veicoli a livello globale.