Abusi sessuali su due bambini: arrestata la madre e un anziano

CATANIA - Un uomo di 82 anni, L.G., ed una donna, S.R., sono stati arrestati a Catania dalla Polizia con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti dei due figli della donna, una bambina di otto anni e di un ragazzino di 14. Ad accompagnare i minorenni in casa dell'uomo sarebbe stata la stessa madre. I due minorenni, sentiti dagli investigatori con l'ausilio di uno psicologo, hanno confermato gli abusi. Il fermo, ad opera degli agenti dei commissariati Centrale e San Cristoforo, risale al 2 agosto scorso ma è stato reso noto solo oggi.



Il Gip ha confermato la custodia cautelare in carcere per i due indagati al termine dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Piazza Lanza, dove i due sono stati rinchiusi dopo il fermo. Le indagini hanno preso l'avvio da un intervento degli agenti il 2 agosto scorso in Via Poulet, dove la donna era stata accerchiata minacciosamente da abitanti del quartiere che avevano visto la donna accompagnare i due figli nell'abitazione dell'uomo.

