Botte da orbi in pieno centro Un ferito soccorso dal 118 dopo la furiosa scazzottata

SAN BENEDETTO - Serata movimentata quella di domenica, in centro. Intorno alle 20, in piazza Garibaldi è infatti andato in scena un tafferuglio tra due persone che ha costretto all’intervento le pattuglie di polizia e carabinieri che si trovavano in zona ed un’ambulanza inviata dal 118. Alla base del diverbio che ha portato alla scazzottata, ci sarebbero futili motivi causati, tra l’altro, dall’abuso di alcol. I militari, che si sono occupati della gestione della cosa, hanno identificato i due “contendenti” mentre l’ambulanza è servita per medicare la ferita al volto riportata da uno dei due. Non trattandosi di una vera e propria rissa ma soltanto di una scazzottata tra due persone (perlopiù sotto i fumi dell’alcol) i carabinieri si sono limitati ad identificare i due protagonisti dell’accaduto e sono pronti a procedere soltanto in caso di una querela di parte di una delle due persone coinvolte. Non si tratta, purtroppo, della prima volta che in Riviera l’alcol dia talmente alla testa da provocare simili episodi.