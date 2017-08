Il pronto soccorso in tilt Anche 12 ore di attesa prima di poter essere visitati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Dai 150 ai 200 utenti che ogni giorno, nell’ultima settimana, si sono recati al Pronto soccorso. Solo domenica scorsa nel turno dalle 22 alle 7 sono state visitate 80 persone. Si tratta solo di alcuni numeri che rendono l’idea dell’afflusso di pazienti registrati negli ultimi giorni presso l’emergenza del Madonna del Soccorso. Complici l’estate e le alte temperature sono aumentati vertiginosamente i malori, tanti codici verdi che hanno mandato in tilt il Pronto soccorso con attese fino a 12 ore e con sale di attesa che arrivano ad accogliere fino a 40 persone. Tante le richieste e gli accessi nell’ultimo weekend al Pronto soccorso. Situazione che ha messo in affanno l’intero reparto già in difficoltà, con utenti che hanno atteso fino a 12 ore prima di ricevere una prestazione. Lunghe attese davanti al triage dove si arriva e si suona un campanello e già il primo ostacolo, visto che si deve attendere anche un’ora prima che quella porta si apra. Poi la prima scrematura e da qui l’assegnazione di un codice che in ordine di gravità va dal bianco al rosso passando per verde e giallo. Poi si attende ancora e infine la visita, gli esami per poi essere dimessi o ricoverati. Un percorso che al Madonna del Soccorso prevede tutta una serie di analisi e prestazioni, più che in altri nosocomi. In questo modo si aumentano i costi dell’emergenza per risparmiare su quelli dei ricoveri.