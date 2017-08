Insulti e sputi al casellante per il pedaggio stradale Automobilista nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Alla richiesta del pagamento del pedaggio autostradale da parte casellante reagisce sputandogli in faccia e rivolgendogli una serie di minacce pesanti . L’inevitabile denuncia alla magistratura ha portato in tribunale un sessantaseienne, T. V., attualmente residente a Spinetoli, che nel processo sarà assistito dall’avvocato Umberto Gramenzi, davanti al giudice al quale dovrà rispondere dei reati di violenza ed interruzione di pubblico servizio. Il fatto si è registrato al casello autostradale di San Benedetto del Tronto. T. V., al volante di una Lancia Libra, si è fermato davanti al casellante ma, anziché pagare il pedaggio, ha iniziato, senza alcun motivo, ad offendere e minacciare il dipendente della Società Autostrade. Nonostante gli inviti a calmarsi e a spostare la sua auto dalla pista 56, il conducente della Lancia Libra ha continuato nel suo comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del casellante. Nel frattempo il prolungarsi della discussione aveva provocato il formarsi di una lunga fila di autovetture i cui conducenti erano impossibilitati, una volta pagato il pedaggio, ad uscire dall’autostrada.Visto il reiterato comportamento di T. V. il casellante ha deciso di avvertire le persone che si trovavano in fila con le loro auto, impossibilitate ad uscire, di fare retromarcia e di imboccare un’altra pista. Nel frattempo è stato richiesto l’intervento di una pattuglia della Polizia Stradale. Una giunti al casello di San Benedetto gli agenti della polizia stradale hanno denunciato e sanzionato l'automobilista.