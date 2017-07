Sbanda e esce di strada con la moto: muore un centauro di 46 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMONACO - Tragico incidente stradale in frazione Isola San Biagio. Vi ha perso la vita un centauro di Montalto, Domenico Ciampini, 46 anni. Era in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada. E' stato soccorso da un mezzo del 118 di Amandola ma per lui non c'è stato nulla da fare.