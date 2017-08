Vigili del fuoco in azione per spegnere un incendio sulle colline dell'Ascolano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - I vigili del fuoco di Ascoli sono in azione per spegnere un incendio che si è sviluppato intorno all'una di oggi sulle colline fra Monterocco e il versante di Venarotta in una zona impervia. Le fiamme si sono sprigionate, probabilmente, a seguito dei sterpaglie andate a fuoco. Complice il vento caldo le fiamme si sono propagate bruciando un ettaro di terreno. Per fortuna, comunque, non c'è alcun pericolo per le abitazioni circostanti nè per l'incolunità delle perrsone. E' il quinto incendio di fila che sta impegnando i vigili del fuoco nell'ultima settimana.