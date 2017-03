Carabinieri e finanza assenti Il capo della polizia Gabrielli furioso: «Non finisce qui»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI PICENO – Carabinieri e Finanza assenti alla cerimonia, il capo della Polizia Franco Gabrielli si infuria.Nota polemica in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria da parte del Comune di Ascoli Piceno alla Polizia di Stato per l'attività di soccorso durante il terremoto. L'ha sollevata lo stesso capo della Polizia Franco Gabrielli, indicando «due sedie che vedo vuote, e che sono indice di una caduta di stile sulla quale naturalmente faremo le rimostranze del caso». L'allusione, esplicitata poi con i giornalisti al termine della cerimonia, era ai posti rimasti vuoti che a Palazzo dei Capitani erano stati riservati ai vertici provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza. «Questi due signori - ha detto Gabrielli - forse non sanno che il Capo della Polizia non è solo tale, ma è anche direttore generale della pubblica sicurezza, all'interno della quale, loro svolgono le rispettive funzioni a seguito delle direttive del Ministro dell'Interno, che si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza per svolgere questa altissima funzione pubblica. E di questo - ha assicurato - chiederemo assolutamente conto».