Borseggio nei giardini condominiali: caccia agli scippatori delle vecchiette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Anziana scippata in pieno giorno in via Pierelli da due giovani che si sono allontanati a piedi. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 17. La donna stava camminando lungo via Pierelli, nel quartiere del Vivere Verde, quando i due ragazzi le si sono avvicinati e, con uno scatto fulmineo, le hanno strappato la borsa. La donna non si sarebbe fatta male ma era ancora sotto choc quando sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri. Si tratta di una anziana che stava camminando nel giardino condominiale proprio all’imbocco di via Pierelli, dietro i negozi. Due ragazzi hanno approfittato del fatto che intorno non ci fossero persone. Si sono avvicinati alla pensionata e le hanno portato via la borsa.La donna si è messa quindi ad urlare richiamando l’attenzione di altri vicini. La gente è accorsa ma ormai i banditi si erano dileguati con la refurtiva. La vittima dello scippo non è stata in grado di fornire informazioni utili per risalire agli autori che, stando alla sua testimonianza, l’avrebbero sorpresa alle spalle. Qualcuno ha visto scappare due ragazzi da lontano ma troppo vago l’identikit per poterli rintracciare. I carabinieri hanno subito diramato la notizia di quanto accaduto anche alla polizia che si è recata al Vivere Verde, pattugliando tutte le vie. E’ probabile però che i due abbiano raggiunto una macchina poco distante oppure che abitassero in zona e abbiano avuto il tempo di andare a casa a cambiarsi di abito, così da non essere riconosciuti