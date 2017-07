E' nato Ettore il figlio della olimpionica Elisa Di Francisca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - E' nato Ettore, il figlio di Elisa Di Francisca. Ettore è figlio di Elisa e Ivan Villa, produttore tv, ed è nato a Napoli. «Il tempo si é fermato - ha scritto Elisa su Facebook -. Il nostro piccolo eroe é finalmente tra noi e ci é scoppiato dentro al cuore. Grazie alla nostre famiglie, ai nostri amici e allo staff della Mediterranea che ci ha consentito di realizzare il sogno del parto in acqua. Benvenuto Ettore». Il piccolo è venuto alla luce alle 11.37, pesa 3,430 kg, ed è lungo 52 centimetri. Secondo alcuni parenti della Di Francisca, al momento, «assomiglia tutto a papà».Elisa, due ori olimpici a Londra 2012 e argento ai Giochi di Rio lo scorso agosto, aveva annunciato la notizia della sua prossima maternità in una intervista. «Aspetto un bimbo, ci voleva. Era quello che mancava alla mia vita. L’ho scoperto a fine novembre. Sono al quarto mese e la pancia un po’ si vede. La trovo bellissima. Sarà la mia impresa più grande». Un pensiero, quello della maternità, di cui Elisa aveva parlato già al ritorno dalle ultime Olimpiadi: «Mettere su famiglia è il sogno di ogni donna e pure per me, sarebbe bellissimo. I bambini sono il senso di tutto. Verrà quello che Dio vorrà». Ma anche prima di salire sulle pedane dei Giochi brasiliani l’idea di un figlio era stata vicina alla campionessa. «Nei momenti di maggiore tensione emotiva, per calmare l’ansia da fatica, immaginavo di cullare un bambino che urlava come il mio cervello. Lo accarezzavo. E lì stavo bene. E lui si calmava». Quanto alla scelta del nome, la fiorettista ha spiegato: « Ettore è un nome che piace a entrambi e mi piace porti il nome di un grande uomo. Adoro gli eroi, non solo quelli della mitologia greca. Voglio che mio figlio cresca con grandi valori». Dopo Rio, Elisa si è trasferita a Roma, dove abita con Ivan.