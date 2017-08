Auto impazzita in superstrada Anziano fa 15 chilometri contromano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Un’auto impazzita che sfreccia contromano in superstrada per ben 15 chilometri e nessun incidente. Un miracolo, verrebbe da dire, considerando poi la grande affluenza di mezzi in queste giornate di esodo estivo pre-ferragostano in cui le strade a scorrimento veloce sono letteralmente da bollino rosso. Eppure, la Volkswagen Golf bianca condotta da un pensionato che nella tarda serata di mercoledì ha imboccato la superstrada 76 a Jesi-est procedendo con direzione Fabriano per quindici chilometri fino all’uscita di Castelbellino, è riuscita a non fare danni nonostante di auto ne abbia incrociate lungo il suo strampalato percorso. Sono stati attimi di panico quelli vissuti da chi si è trovato, mercoledì sera in superstrada, a dover schivare con manovre di fortuna il contromano di quella macchina bianca che eppure procedeva imperterrita come se non vi fosse nulla di strano. Vuoi la prontezza di riflessi degli altri automobilisti - che oltre a lampeggiare con gli abbaglianti e segnalare a colpi di clacson, hanno anche lanciato l’allarme al 113 - vuoi per fortuna, la folle corsa contromano è finita bene, senza conseguenze per il protagonista e per altri malcapitati che invece viaggiavano nel giusto senso di marcia. Numerose le chiamate in tempo reale da parte di automobilisti ai centralini del 113 e del 112 per segnalare a polizia stradale e carabinieri l’anomala condotta di una Volkswagen di colore bianco con alla guida un uomo, che poi è scomparso dalla circolazione.