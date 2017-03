Blitz dei ladri senza cuore Fuga con oro e bonus bebè Rabbia tra i cittadini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Furto nelle ex case dei ferrovieri, in pieno giorno e in pieno centro. Derubata una famiglia del Bangladesh. I ladri scappano con un bottino di circa 5 mila euro. Rubati anche i risparmi per la figlia di due anni. E’ accaduto lunedì, tra le 11 e le 12.30, in via Castelfidardo. Il caso è stato denunciato alla Tenenza locale dei carabinieri che stanno portando avanti le indagini.La proprietaria dell’appartamento era appena uscita di casa per andare al mercato. E, proprio in quel momento, i malviventi sono entrati in azione. I ladri sono riusciti a raggiungere le scale interne del condominio che li hanno condotti sino all’appartamento che avevano scelto di derubare. E, una volta arrivati davanti al portone di casa, hanno scardinato la serratura con un piede di porco. Poi, come se già sapessero dove andare, si sono fiondati nella camera da letto scardinando la porta della stanza che era chiusa a chiave.«Era tutto sottosopra, hanno guardato negli armadi nelle valigie e nelle tasche dei giubbotti. Hanno persino rovistato nelle tasche del cappotto della bambina – racconta la famiglia bengalese -. Hanno guardato anche nel barattolo dove conserviamo la camomilla per vedere se c’era qualcosa». I ladri, mettendo a soqquadro la stanza, hanno trovato anche 1000 euro in contanti che hanno pensato bene di non lasciare lì. Quei soldi erano i risparmi accumulati tra il bonus bebè e i regali di famiglia che sarebbero serviti per crescere sempre al meglio la bambina. Non contenti, o magari non trovando altre banconote, i ladri hanno deciso di asportare tutti i monili ritrovati sia in oro che in argento. Sono stati infatti rubati cinque paia di orecchini, due collanine, un braccialetto, anelli, due cavigliere e dei bracciali da bambini. Il tutto per un totale di circa 4 mila euro.